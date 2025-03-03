شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفرش مساجد الجمهورية بأشكال جديدة من السجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مساجد الجمهورية طفرة كبيرة فى فرش المساجد، إذا قامت وزارة الأوقاف مؤخراً بتغيير تصميم فرش المساجد والمتعارف عليه باللون الأخضر أو الأحمر على هيئة مصليات، وقامت الوزارة بتوجيه مصنع دمنهور للسجاد التابع لها بتزويد المساجد بأشكال وخامة أخرى من السجاد والذى ينافس مصانع السجاد الخاصة، مما أعطى شكل مميز للمساجد التى قامت بفرشها مؤخراً .

ووصل عدد المساجد التي تم فرشها بأجود أنواع السجاد منذ تولي الأزهري حقيبة الأوقاف تحت بند الافتتاحات ما يقرب من 1126مسجدًا، من بينها 770 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و356 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وتتوسع الوزارة أيضا في متابعة الحالة العامة للسجاد داخل المساجد وتعمل على تغيير المتهالك منه وإبداله بآخر جديد تكريما وتعظيما لبيوت الله تعالى.