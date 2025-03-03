شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: 30% نسبة الإنجاز فى مشروع الضبعة ويصل لـ50% العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن تنفيذ المشروع النووي المصري بالضبعة يسير وفق الجدول الزمني المحدد، رغم التحديات، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلي 30.1%، ومن المتوقع أن تصل إلى 50% خلال العام المقبل.

وأضاف طمأن "عصمت" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه يُجري تدريب الكوادر المصرية في روسيا استعدادًا لتشغيل وإدارة محطة الضبعة النووية، والتي تم تصميمها على غرار المحطات العالمية.

وشهدت الجلسة طمأنه وزير الكهرباء للمواطنين أن الصيف المقبل لن يشهد الأزمات التي حدثت سابقًا، خاصة مع التوسع في المشروعات الجديدة.

وفيما يتعلق بالربط الكهربائي مع الدول المجاورة، أشار إلي الربط الفاعل مع الأردن كما يجري تعزيز الخطوط مع ليبيا والسودان، مع وصول التمديدات إلى تونس، مشيراً إلي أن هناك فرصة لزيادة القدرة التبادلية مع السودان، خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية لديهم، مما سيسهم في تحسين استقرار الأحمال الكهربائية في مصر والمنطقة.

وفيما يخص الهيدروجين الأخضر، أوضح الوزير أنه جار تنفيذ عدة مشروعات وتم وضع خطط اقتصادية ومالية مع التركيز على دمج الطاقات الجديدة في الشبكة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم التي تشهد مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة مقدمين من النواب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن : استغلال" وادى السيليكون المصري، وسماء سليمان، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الاجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء "، ومحمد عزمي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي"