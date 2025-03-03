شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تحرير مخالفات سرقة التيار بـ6 مليارات جنيه منذ أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أنه منذ أكتوبر الماضي، تم تحرير مخالفات وسرقات تيار كهربائي بقيمة 6 مليارات جنيه، مؤكدًا أن تحديد أماكن الفقد يحتاج إلى ميزانية ضخمة.

ولفت الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، إلى أن الفقد يحدث أيضا إلي جانب التعدي علي الشبكة، نتيجة مشكلات في نقل الكهرباء، والمحولات، والتوصيلات.

وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار "عصمت" إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمضي في سبيلها لتكون كيانًا مستقلًا، وتم تعيين استشاري وجار نقل الأصول والالتزامات المالية، ومن المتوقع أن تبدأ من يونيو المقبل عملها ككيان مستقل.

وأوضح "عصمت" أن هناك 37 شركة تمتلك تراخيص لنقل الكهرباء، ويتم العمل علي إشراك القطاع الخاص في عمليات التوزيع، وليس فقط في تحصيل الفواتير، مما يعزز الاستثمارات في مجالات التوليد والتوزيع والطاقة المتجددة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم التي تشهد مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة مقدمين من النواب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن : استغلال" وادى السيليكون المصري، وسماء سليمان، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الاجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء "، ومحمد عزمي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي".