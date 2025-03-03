شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات حادة لإسرائيل بعد منع دخول المساعدات لغزة..وتهم جرائم الحرب تطاردها والان مع تفاصيل الخبر

واجه الاحتلال الإسرائيلي انتقادات حادة عندما أوقف دخول جميع المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات إلى غزة يوم الأحد، وحذر من عواقب إضافية لحماس إذا لم يتم تمديد وقف إطلاق النار الهش، وفقا لوكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية.

واتُهمت إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني باستخدام التجويع كسلاح.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار شهدت زيادة في المساعدات الإنسانية بعد أشهر من الجوع المتزايد. واتهمت حماس إسرائيل بمحاولة إعاقة المرحلة التالية يوم الأحد بعد ساعات من انتهاء مرحلتها الأولى ووصفت قرار إسرائيل بقطع المساعدات بأنه "جريمة حرب وهجوم صارخ" على الهدنة التي استغرقت عامًا من المفاوضات قبل أن تترسخ في يناير.

وفي المرحلة الثانية، ستفرج حماس عن العشرات من الرهائن المتبقين في مقابل الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم. وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية قبل شهر لكنها لم تبدأ.

وقالت إسرائيل الأحد، إن اقتراحا أمريكيا جديدا يدعو إلى تمديد وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفصح اليهودي، التي تنتهي في 20 أبريل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه بموجب هذا الاقتراح، ستفرج حماس عن نصف الرهائن في اليوم الأول والبقية عندما يتم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم. ويحتجز المسلحون حاليا 59 رهينة، يُعتقد أن 35 منهم ماتوا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بريان هيوز، إن الولايات المتحدة ستدعم أي قرار تتخذه إسرائيل، دون التعليق على الاقتراح الجديد. وقال نتنياهو إن إسرائيل منسقة بشكل كامل مع إدارة ترامب وأن وقف إطلاق النار لن يستمر إلا طالما استمرت حماس في إطلاق سراح الرهائن.