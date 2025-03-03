شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 16 مارس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الاثنين، على أن تنعقد الجلسة المقبلة في الساعة 11 صباح يوم الأحد الموافق 16 مارس الجاري.

جاء ذلك بعدما ناقش المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية"، المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، وطلب مناقشة مقدم من النائب مجد الدين بركات، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "استغلال وادى السيليكون المصري"، وطلب مناقشة مقدم من النائبة سماء سليمان، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء"، وطلب مناقشة مقدم من النائب محمد عزمي، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.