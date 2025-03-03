شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى: الرئيس السيسى اتخذ موقفا مشرفا وحاسما تجاه قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أجرت الإذاعية هاجر جميل حوارًا إذاعيًّا مع قداسة البابا تواضروس الثاني على موجات إذاعات راديو النيل: "شعبي إف إم، وميجا إف إم، ونغم إف إم، وراديو هيتس"، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في برنامج "الرسالة وصلت".

ووَجَّهَ قداسة البابا رسائل محبة وتقدير للعديد من الشخصيات على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والمتنيح البابا شنودة الثالث، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وطبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

ووجه قداسة البابا رسالة إلى الرئيس السيسى قائلا: الموقف الذى أتخذتموه تجاه القضية الفلسطينية مشرف وحاسم

وإلى الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر قائلا: أنت صديق عزيز وكل عام وفضيلتكم بخير

وإلى قداسة البابا شنودة الثالث الراحل: نحن تلاميذك تربينا على يديك وتعلمنا منك الكثير