شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يشهد اتفاق تعاون مع "إبدأ" لتطوير منظومة التدريب المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير العمل محمد جبران، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاق تعاون بين الوزارة وشركة "إبدأ أديو" مُمثلة عن المبادرة الوطنية لـ تطوير الصناعة المصرية.

ويهدف الاتفاق إلى المشاركة في تحقيق أهداف المحور الاقتصادي لرؤية مصر 2030، بتطوير ورفع كفاءة منظومة التدريب المهني لإعداد كوادر مصرية من الشباب المُدرب والماهر لتلبية احتياجات سوق العمل.

واتفق الطرفان على قيام "شركة إبدأ أديو"، بأعمال تطوير منظومة التدريب المهني، بتقديم دراسات استشارية ودعم فني ولوجيستي من خدمات التدريب والتقييم، ومنصات إلكترونية تعليمية، ومنصات للرقابة والتقييم، لعدد من 5 مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بشكل مبدئي.

وكان قد أكد وزير العمل محمد جبران على الاستعدادات الجارية لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة " ابدأ ADU " للتطوير والتدريب، الذراع التدريبي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ"، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" نحو الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية خاصة في القطاع الخاص.

واتفق الوزير مع "الوفد" على أن يشمل "البروتوكول"، تخصيص 5 مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة ،كمرحلة أولى، للتعاون والإشراف من جانب "الشركة"، في مجالات تطوير هذه "المراكز" من كافة المحاور، مع إطلاق منصات للتشغيل والتدريب والتسويق لها ،لتكون جاهزة و مُتطورة للقيام بمهامها في العملية التدريبية بشكل كامل.

وأوضح الوزير أن تطوير منظومة التدريب المهني ،تأتي لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل وما يشهده من مُتغيرات وتحديات ،تتطلب الاستعداد المُستمر لها.