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موعد أذان المغرب الإثنين 3-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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موعد أذان المغرب الإثنين 3-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 03 مارس 2025 01:49 م

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان المغرب، اليوم الإثنين 3-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع ثالث أيام رمضان .

مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاة المغرب 5:56 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
موعد صلاة المغرب 5:59 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة المغرب 5:51 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة المغرب 5:45 م

مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة المغرب 5:53 م

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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