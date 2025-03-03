موعد أذان المغرب الإثنين 3-3-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان المغرب، اليوم الإثنين 3-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع ثالث أيام رمضان .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012