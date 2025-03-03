شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أذان المغرب الإثنين 3-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 03 مارس 2025 01:49 م
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان المغرب، اليوم الإثنين 3-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع ثالث أيام رمضان .
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاة المغرب 5:56 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة المغرب 5:59 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة المغرب 5:51 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة المغرب 5:45 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة المغرب 5:53 م
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