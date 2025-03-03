شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حضور الطلاب فى المدارس خلال شهر رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتظم طلاب المدارس فى بعض المديريات التعليمية خلال شهر رمضان المبارك، حيث شهدت المدارس حضورا مرتفعا من الطلاب مع متابعة المديريات التعليمية للطلاب والتزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف كثافات والطلاب الطالبات والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس و تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة وعدم الغياب حرصا علي مستقبلهم الدراسي



شهدت المدارس حضور مرتفع من الطلاب

ووجهت المديريات التعليمية بأن تكون التقييمات الأسبوعية أخر ربع ساعة من الحصة الدراسية، مع الاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية ومواصلة متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة ومتابعة نسب حضور التلاميذ و الإشراف اليومي داخل المدارس بمتابعة الطلاب أثناء تواجدهم في فناء المدرسة واثناء النزول من الفصول واثناء الفسحة لعدم التزاحم.



انتظام حضور الطلاب فى المدارس



أعلنت بعض المدارس والإدارات التعليمية مواعيد حضور وانصراف التلاميذ خلال مدة الشهر، موضحة أن مدارس الفترة الواحدة يبدأ اليوم الدراسى فيها من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهراً أما مدارس الفترتين الدراسيتين يبدأ حضور الطلاب من السابعة صباحا حتى 11:30 ظهرا للفترة الأولى ومن 12 ظهرا حتى 4 عصرا للفترة الثانية، ودواوين الإدارات من التاسعة صباحا حتى 2 ظهراً.