شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مساعدات تكافل وكرامة 25% فى هذا الموعد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساعدات تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل المقبل بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.

كما سيتم صرف مساعدات إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة " بقيمة 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان 2025 لكل أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة " بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه بجانب قيمة الدعم المخصص للمستفيدين شهريا.

ويقدم برنامج تكافل وكرامة مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر، بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر المشروطية التعليمية للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك المشروطية الصحية للأسر التي لديها أطفال صغار يحتاجون إلى الرعاية والمتابعة الصحية.