شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل أكثر من 2 مليون راكب خلال شهر فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الاثنين، أن مطار القاهرة الدولي شهد نمواً ملحوظاً في حركة الطيران والركاب خلال فبراير ٢٠٢٥ بالمقارنة بنفس الشهر لعام ٢٠٢٤.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن مطار القاهرة الدولي استقبل خلال شهر فبراير الماضي 2,420,224 راكب بزيادة قدرها ٨%، حيث بلغ عدد الرحلات 16,944 رحلة لشركات الطيران الوطنية والأجنبية بزيادة قدرها ٦%.

وأوضحت الشركة أن هذا الأرقام تؤكد قدرة المطار علي أستيعاب الزيادة المتنامية في حركة الرحلات والركاب بأفضل معايير الخدمات المقدمة وأقصي درجات الرفاهية والراحة.