شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أذان العصر الإثنين 3-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغبالإثنين، 03 مارس 2025 12:46 م
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان العصر، اليوم الإثنين 3-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع ثالث أيام رمضان .
مواقيت الصلاة فى القاهرة:
موعد صلاة العصر 26: 3
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة العصر 3:30
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة العصر 3:22 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
موعد صلاة العصر 3:15 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة العصر 22: 3
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