شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أذان العصر الإثنين 3-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان العصر، اليوم الإثنين 3-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع ثالث أيام رمضان .

مواقيت الصلاة فى القاهرة:

موعد صلاة العصر 26: 3

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة العصر 3:30

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة العصر 3:22 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

موعد صلاة العصر 3:15 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة العصر 22: 3