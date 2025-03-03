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موعد أذان العصر الإثنين 3-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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موعد أذان العصر الإثنين 3-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغب

الإثنين، 03 مارس 2025 12:46 م

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان العصر، اليوم الإثنين 3-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع ثالث أيام رمضان .

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة:

موعد صلاة العصر 26: 3

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
موعد صلاة العصر 3:30

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد  صلاة العصر 3:22 م
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

موعد صلاة  العصر 3:15 م


مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة العصر 22: 3

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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