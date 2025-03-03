شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا من معهد بحوث أمراض العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي، وتبادل الخبرات وتحقيق التكامل بينها، تنفيذًا لأهداف ومحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات البحثية التي تسهم في رفع مستوى البحث العلمي والتعليم، وتطوير حلول مبتكرة تواكب التحديات المحلية والعالمية.

وفي إطار التزام معهد بحوث الإلكترونيات بتعزيز التعاون البحثي ودعم الشراكات مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية، استقبل معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة د.شيرين محرم رئيس المعهد وفدًا من معهد بحوث أمراض العيون برئاسة د.مصطفى صلاح رئيس المعهد؛ لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاكتشاف المبكر لأمراض العيون الشائعة في مصر، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة للكشف عن الميكروبات والفيروسات التي قد تصيب قرنية مرضى العيون، كما تم مناقشة إمكانية تطبيق هذه التقنيات في تشخيص بعض الأورام المرتبطة بأمراض العيون، بهدف تعزيز القدرة على التشخيص المبكر، وتقديم حلول طبية مبتكرة.

وخلال الاجتماع، تم بحث آفاق التعاون المشترك بين المعهدين، مع التركيز على سبل الاستفادة من الإمكانيات التقنية والتكنولوجية التي يمتلكها معهد بحوث الإلكترونيات، خاصة في مجال تطوير البحث العلمي لأمراض العيون، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحديثة، حيث إن معهد بحوث الإلكترونيات يُعد من المؤسسات البحثية الرائدة في مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، مما يتيح فرصة للاستفادة من إمكانياته في تحسين تشخيص وعلاج أمراض العيون.

ومن جانبها، أكدت د.شيرين محرم أن معهد بحوث الإلكترونيات يحرص دائمًا على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات البحثية والأكاديمية والصناعية؛ إيمانًا بأهمية تكامل الجهود لدعم مسيرة التطور الاقتصادي والتكنولوجي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور البحث العلمي في إيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات.

وقد تضمنت الزيارة جولة تفقدية، شملت المعامل المركزية للمعهد، وكذلك المدينة العلمية لأبحاث وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم زيارة بعض الشركات الناشئة المحتضنة داخل المعهد؛ بهدف التعرف على الابتكارات التكنولوجية والتطورات الحديثة التي يتم العمل عليها في مختلف المجالات العلمية والصناعية.

وأشاد الوفد بالمستوى العلمي المتقدم والإمكانيات البحثية المتميزة التي يمتلكها معهد بحوث الإلكترونيات، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.

كما اتفق المعهدان على إجراء اجتماعات أخرى؛ لبحث سبل التعاون وإجراء الأبحاث المشتركة، بالإضافة إلى استحداث ابتكارات خاصة باكتشاف وعلاج أمراض العيون المختلفة، والعمل على تحويل هذه الابتكارات إلى منتجات قابلة للتصنيع، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتعزيز قدرات البحث العلمي في هذا المجال الحيوي.

حضر اللقاء من معهد بحوث أمراض العيون كل من د.سامح جلال رئيس وحدة الأطفال، والدكتورة هبة عيسى أستاذ باحث متفرغ في علم الأمراض (باثولوجي)، والدكتورة دعاء عيد مدير مركز المعلومات، والدكتورة داليا أبو الليل رئيس الصيدلية والجودة.

ومن معهد بحوث الإلكترونيات كل من د.عصمت عبد الفتاح أستاذ متفرغ بقسم الدوائر الشريطية، ود.باسم إبراهيم المشرف علي إدارة نظم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أنور السيد الباحث بقسم الدوائر الشريطية، والدكتورة رشا شعيتان الباحث بقسم الحاسبات والنظم، والدكتورة ناهد توفيق الباحث بقسم الحاسبات والنظم، والدكتور محمد الشامي الباحث بمعمل النانو تكنولوجي.