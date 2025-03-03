شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان تنتهى من إعادة تأهيل 50 منزلا بقرية نور الدين ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي الانتهاء من إعادة إعمار، وتأهيل عدد 50 منزل بقرية نور الدين بمركز سمسطا فى محافظة بنى سويف، لافتة إلى أنه تمت إعادة إعمارها على أحدث طراز ولاقت قبول واستحسان الأهالي.

وقال رأفت السمان وكيل وزارة التضامن ببنى سويف أن اعادة اعمار منازل الأسر الأولى بالرعاية جاء فى إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة ،متمنًا، الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للمحافظة؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تضمنت داخل البيت الواحد تأهيل وتشطيب منزل 4حجره وصاله ومطبخ وحمام حيث تم "إستكمال المبانى، تعريش الاسقف الخشبية، تأسيس الكهرباء، تأسيس السباكة بالمنزل، تركيب ابواب وشبابيك، محاره المنزل ،عمل ارضيات المنزل بالسيراميك وحوائط المطبخ والحمام ،دهان حوائط المنزل بالبلاستيك ودهان الابواب والشبابيك باللاكيه، تشطيب واجهات المنزل، تشطيب سباكه وكهرباء المنزل"معربًا عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموي، مشيداً بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ بنى سويف، فدائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

الجدير بالذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، أطلقته جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة فى محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها فى الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.