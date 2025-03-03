شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمى مريض السكر نفسه من الجفاف فى رمضان؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 3 نصائح مهمة وذلك لحماية مريض السكر من الجفاف والتى شملت:-

- حافظ على السكر منضبط طوال فترة الصيام

- قلل العصائر والحلويات خاصة في السحور

- اشرب من 8 : 10 أكواب ماء من الفطار للسحور