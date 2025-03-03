أخبار مصر

كيف يحمى مريض السكر نفسه من الجفاف فى رمضان؟ الصحة تجيب

0 نشر
0 تبليغ

  • كيف يحمى مريض السكر نفسه من الجفاف فى رمضان؟ الصحة تجيب 1/2
  • كيف يحمى مريض السكر نفسه من الجفاف فى رمضان؟ الصحة تجيب 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمى مريض السكر نفسه من الجفاف فى رمضان؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الإثنين، 03 مارس 2025 12:24 م

كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 3 نصائح مهمة وذلك لحماية مريض السكر من الجفاف والتى شملت:-

- حافظ على السكر منضبط طوال فترة الصيام
- قلل العصائر والحلويات خاصة في السحور
- اشرب من 8 : 10 أكواب ماء من الفطار للسحور


نصائح هامة وذلك لحماية مريض السكر من الجفاف

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements