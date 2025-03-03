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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمى مريض السكر نفسه من الجفاف فى رمضان؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالإثنين، 03 مارس 2025 12:24 م
كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 3 نصائح مهمة وذلك لحماية مريض السكر من الجفاف والتى شملت:-
- حافظ على السكر منضبط طوال فترة الصيام
- قلل العصائر والحلويات خاصة في السحور
- اشرب من 8 : 10 أكواب ماء من الفطار للسحور
نصائح هامة وذلك لحماية مريض السكر من الجفاف
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