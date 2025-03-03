شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن الوجبة الصحية لإفطار مريض السكر فى رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مريض السكر لازم يكون حريص في اختياراته عند الإفطار في رمضان وذلك للحفاظ على مستوى السكر في الدم متوازن.

واليكم نموذج وجبة إفطار صحية لمريض السكر

- الإفطار على مرحلتين:

1. المرحلة الأولى (التمهيدية)

• 1-2 تمر (لو السكر مضبوط، ولو مرتفع ممكن يستبدله بخيار أو نصف كوب لبن).

• كوب ماء أو لبن خالي الدسم أو شوربة خفيفة (زي شوربة العدس أو الخضار بدون دسم).

• يفضل الصلاة بعد التمر والسوائل لإعطاء فرصة للجسم لاستعادة طاقته تدريجيًا.

2. المرحلة الثانية (الوجبة الرئيسية)

• مصدر بروتين صحي: فراخ مشوية، سمك مشوي، أو لحم خالي من الدهون.

• نصف طبق خضار مطبوخ بطريقة صحية: زي الكوسة، البامية، أو الملوخية بدون دهون كتير.

• ربع طبق نشويات معقدة: زي الأرز البني، البطاطا المشوية، أو شريحة عيش بلدي.

• طبق سلطة كبير مع زيت زيتون أو ليمون بدل الصوصات الدسمة.

- وجبة خفيفة بعد الإفطار (اختيارية لو كان فيه جوع لاحقًا)

• حفنة مكسرات غير مملحة (لوز أو عين جمل).

• زبادي لايت مع ملعقة بذور شيا أو كتان.

• ثمرة فاكهة مسموحة زي تفاحة أو برتقالة.