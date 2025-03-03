شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يجازى نائب رئيس حى المنيرة للتقصير فى متابعة حالة النظافة والان مع تفاصيل الخبر

واصل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، متابعته الميدانية، للتأكد من تواجد فرق العمل وحالة الطرق والنظافة ومنع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، لتسهيل حركة سير المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وتفقد المحافظ، شوارع سور الشركة والعمارة وبشتيل والقومية والبوهي والوحدة والأقصر والمطار بأحياء المنيرة الغربية وإمبابة، للوقوف على حالة النظافة ورفع المخلفات.

وقرر المحافظ خلال جولته مجازاة نائب رئيس حي المنيرة الغربية، للتقصير في متابعة مستوى النظافة بشارع بشتيل وعدم التعامل مع مخالفات الفرز بالطريق العام.

وكلف المحافظ، رئيس مدينة الجيزة بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بذلك القطاع بصفة دورية سواء قبل أو بعد الإفطار والتأكد من عدم وجود بؤر لتجمع المخلفات أو نقاط تجميع لما تعكسه من مظهرًا غير حضاريًا.

ووجه المحافظ، رئيس هيئة النظافة بتكثيف دوريات النظافة بذلك القطاع ومتابعه جهود تفريغ صناديق القمامة بشكل دوري وتحسين كفاءة منظومة النظافة بالقطاع.

وشهدت جولة المحافظ، تفقد موقع كسارة تحويل مخلفات الهدم والرتش إلى مواد تستخدم في أعمال الرصف والإنترلوك بشارع المطار بالمنيرة الغربية لمتابعة نسب العمل والتشغيل.

وتفقد محافظ الجيزة، محطة مناولة المخلفات بالوراق لمتابعه انتظام تواجد فرق العمل ورفع المخلفات وتفريغ المحطة أولًا بأول من المخلفات لنقلها إلى المقالب العمومية.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة عدم تأثر خطط العمل خلال شهر رمضان المبارك ومضاعفة الجهود نظرًا لزيادة حجم المخلفات التي يتم رفعها يوميًا.

وتفقد محافظ الجيزة، قرية كفر حكيم بمركز ومدينة كرداسة، وذلك استجابة لشكوى مقدمة من أحد المواطنين أصحاب المنشآت الصناعية نظرًا لوجود مشكلة في مرفق الصرف الصحي تؤثر على كفاءة العمل.

وحرص المحافظ على معاينة الوضع ميدانيا وبحث عددًا من الحلول الفنية لإزالة أسباب الشكوى.