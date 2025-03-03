شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة غدا على هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع غدا الثلاثاء 4 مارس 2025، تعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص الأمطار المتوقعة غدا متوقع لها أن تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

ويشهد اليوم الإثنين 3 مارس 2025 الموافق 3 رمضان، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على كافة الأنحاء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.