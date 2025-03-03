شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. النقل تحذر من اقتحام المزلقانات أو إلقاء المخلفات على القضبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مناشدة وزارة النقل المواطنين بالمشاركة في التوعية بضرورة الإلتزام بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

اختتمت فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك (إعصار- 3) الذى تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الهندية، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة الهند، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة. استقبل د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية، اليوم الاثنين، وشدد خلال اللقاء على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين، وضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية. وزارة النقل تحذر من اقتحام مزلقانات القطارات وإلقاء المخلفات على القضبان ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بضرورة الإلتزام بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات. يشارك رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، غدا الثلاثاء، في القمة الطارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة نيابة عن الاتحاد الأوروبي لمناقشة آخر التطورات في غزة. أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دفع الرسوم والتسجيل لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسي 2024,2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز السابق طرحها للمواطنين ضمن برنامج "مسكن" بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 9/3/2025، وحتى يوم الثلاثاء 25/3/2025، في مواعيد مقررة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة. أصدر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، قرارًا بتحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك فى الديوان العام والمصالح والهيئات التابعة للوزارة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر. قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ إلى دافئ جداً نهاراً مع استمرار البرودة ليلاً، مع توقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة خاصة يوم الخميس القادم وتشكل شبورة متقطعة فى بعض الأيام. أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، بإصابة 5 أشخاص في عملية طعن وإطلاق نار بمحطة الحافلات المركزية في حيفا، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل منفذ العملية. ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية لتسجل صعود إلي 2870 دولاراً مما يشير إلي توقعات بصعود الذهب في مصر، وجاءت أسعار الذهب اليوم فى مصر: - سعر عيار 24 اليوم 4629 جنيها. - سعر عيار 21 اليوم 4050 جنيها. - سعر عيار 18 اليوم 3741 جنيها. - سعر عيار 14 اليوم 2700 جنيه. - سعر الجنيه الذهب اليوم 32400 جنيه. سعر الذهب اليوم الإثنين.. البورصة العالمية ترتفع وفى مصر يتجه للصعود 6 مصابين فى عملية طـعن وإطلاق نار بمحطة الحافلات فى حيفا.. ومقتل منفذ العملية مركز المناخ: سقوط أمطار فى نهاية الأسبوع الأول من رمضان وزير الرى يعلن مواعيد العمل فى رمضان.. من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز للمواطنين بمدينة ناصر الجديدة ..الأحد وزارة التعليم تتيح التسجيل لامتحان الترم الثانى للطلبة المصريين فى الخارج 2025 رئيس المجلس الأوروبى يشارك فى القمة الطارئة لدعم غزة بالقاهرة وزارة النقل تحذر من اقتحام مزلقانات القطارات وإلقاء المخلفات على القضبان وزير الخارجية يشدد على رفض مصر تهجير الفلسطينيين

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك (إعصار- 3)