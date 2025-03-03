شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الطرق السليمة للإفطار الصحى فى رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالإثنين، 03 مارس 2025 12:00 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطريقة السليمة والصحيحة للإفطار فى شهر رمضان والتى تشمل:-
- ابدأ إفطارك بقليل من التمر والماء أو اللبن لإعطاء جسمك طاقة فورية.
- اعط استراحة لمعدتك "يمكنك فيها أداء صلاة المغرب".
- ابدأ بتناول وجبة الإفطار.
- الشوربة مهمة فى وقت الإفطار وتساعدك على الإحساس بالارتواء.
- قلل من الأطعمة الدسمة والنشويات.
- قلل من الأطعمة المليئة بالملح أو السكر.
- تناول اللحوم قليلة الدسم والأسماك والحبوب الكام أو الأرز البني والمكرونة.
- تناول كميات معتدلة من الخضار يوميًا لتسهيل عملية الهضم ومنع زيادة الوزن.
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