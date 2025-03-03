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وزارة الصحة تكشف الطرق السليمة للإفطار الصحى فى رمضان.. فيديو

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وزارة الصحة تكشف الطرق السليمة للإفطار الصحى فى رمضان.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الإثنين، 03 مارس 2025 12:00 م

 

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطريقة السليمة والصحيحة للإفطار فى شهر رمضان والتى تشمل:-

- ابدأ إفطارك بقليل من التمر والماء أو اللبن لإعطاء جسمك طاقة فورية.

- اعط استراحة لمعدتك "يمكنك فيها أداء صلاة المغرب".

- ابدأ بتناول وجبة الإفطار.

- الشوربة مهمة فى وقت الإفطار وتساعدك على الإحساس بالارتواء.

- قلل من الأطعمة الدسمة والنشويات.

- قلل من الأطعمة المليئة بالملح أو السكر.

- تناول اللحوم قليلة الدسم والأسماك والحبوب الكام أو الأرز البني والمكرونة.

- تناول كميات معتدلة من الخضار يوميًا لتسهيل عملية الهضم ومنع زيادة الوزن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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