شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة السكك الحديدية موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط (القاهرة / الإسكندرية)متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة. ثانياً: خط (القاهرة / السد العالي)

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- (القاهرة / أسيوط) مدة 60 دقيقة.

- (أسيوط / أسوان) مدة 60 دقيقة.

ثالثاً : خط (بنها / بور سعيد)متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة. رابعاً: خط (طنطا / المنصورة / دمياط)متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة. خامسا : خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة)متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.سادسا : خط طنطا /قلين / كفر الشيخ /شربين.. متوسط التأخيرات 70 دقيقة.



وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كبارى علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين إتخاذ كافة التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.