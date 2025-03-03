شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يغادر بغداد متوجها إلى القاهرة للمشاركة بالقمة الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، يغادر بغداد متوجها إلى القاهرة للمشاركة فى أعمال القمة العربية الطارئة.

وتنطلق القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة غدا الثلاثاء، والتي تدور حول مستقبل قطاع غزة، والتي دعت إليها الدولة المصرية، في إطار تعزيز الصمود الإقليمي في مواجهة الدعوات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، والتي تصاعدت مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة إعمار القطاع، بعد تهجير سكانه.