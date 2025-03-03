شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأوروبى يشارك فى القمة الطارئة لدعم غزة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يشارك رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، غدا الثلاثاء، في القمة الطارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة نيابة عن الاتحاد الأوروبي لمناقشة آخر التطورات في غزة.

وستركز القمة على خطط العودة الآمنة للمدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وإعادة إعمار قطاع غزة وحوكمته المستقبلية، في سياق مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وسيغتنم أنطونيو كوستا هذه الفرصة للتأكيد مجددا على التزام الاتحاد الأوروبي بالسلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، وسيعقد كوستا أيضًا سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع القادة الإقليميين.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قبل زيارته الي القاهرة، إنني أسافر إلى القاهرة للتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيكون حاضرا في "اليوم التالي" للعمل مع الشركاء على تحقيق سلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين. وسوف ندعم جهود الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في غزة كجزء أساسي من الدولة الفلسطينية المستقبلية، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.