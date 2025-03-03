شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك (إعصار- 3) والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك (إعصار- 3) الذى تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الهندية، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة الهند، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية بهدف توحيد المفاهيم العملياتية ، كذلك تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية العملية التى أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من مهارات ميدانية وقدرات وإمكانيات قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام ذات الطبيعة الخاصة تحت مختلف الظروف، كما تضمن التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية التى أبرزت الدقة والمهارة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

عكس التدريب مدى ما وصل إليه العناصر المشاركة من قدرة على تنفيذ كل المهام المشتركة بكفاءة واقتدار.