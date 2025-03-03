شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الإسرائيلى: مقتل شخص فى عملية الطعن بحيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن مقتل شخص في عملية الطعن فى حيفا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن خمسة أشخاص أصيبوا في عملية طعن جرت اليوم بموقف حافلات قرب مجمع تجاري في مدينة حيفا.

وتضاربت الأنباء الإسرائيلية بشأن طبيعة الحادث حيث جرى الحديث عن عملية طعن، فيما تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلية عن هجوم بإطلاق النار.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بالإسعاف، أن الحادث أدى إلى إصابة 5 أشخاص بينهم حالة حرجة وثلاث إصابات خطيرة بينما تم قتل المنفذ الذي لم تعرف هويته، في ظل انتشار كثيف لقوات الشرطة في المكان.