شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: الشرطة تقتل منفذ هجوم حيفا وتقوم بتمشيط المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، إن الشرطة الإسرائيلية قتلت منفذ هجوم حيفا وتقوم بتمشيط المنطقة.

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في حيفا إلى 6 منهم 2 بحالة حرجة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت مراسلة القناة، نقلا عن الشرطة الإسرائيلية: حادث محطة الحافلات المركزية في حيفا عملية إطلاق نار وليس طعنا.