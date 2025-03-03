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إعلام إسرائيلى: الشرطة تقتل منفذ هجوم حيفا وتقوم بتمشيط المنطقة

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إعلام إسرائيلى: الشرطة تقتل منفذ هجوم حيفا وتقوم بتمشيط المنطقة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 03 مارس 2025 10:34 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، إن الشرطة الإسرائيلية قتلت منفذ هجوم حيفا وتقوم بتمشيط المنطقة.

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في حيفا إلى 6 منهم 2 بحالة حرجة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت مراسلة القناة، نقلا عن الشرطة الإسرائيلية: حادث محطة الحافلات المركزية في حيفا عملية إطلاق نار وليس طعنا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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