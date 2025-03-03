شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يعلن مواعيد العمل فى رمضان.. من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، قرارًا بتحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك فى الديوان العام والمصالح والهيئات التابعة للوزارة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى المصرية هى المسئولة عن موارد المياه العذبة فى مصر، وتقوم بوضع السياسات المائية اللازمة لضمان تغطية كل متطلبات الزراعة والصناعة والشرب والملاحة والطاقة والاحتياجات الاستهلاكية الأخرى من المياه، والحفاظ على كافة الموارد المائية المتاحة وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة فى إدارة مياه النيل والخزان الجوفى ومياه الأمطار السيول ومياه الصرف الصالحة للاستخدام وفق معايير وضوابط محددة، بالإضافة إلى ضبط وإحكام توزيع مياه الرى وإقامة وتشغيل وصيانة الخزانات والقناطر الكبرى والأعمال الصناعية على النيل وفرعيه والرياحات والترع وشبكات الرى والصرف.