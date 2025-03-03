شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم الجيزة يشدد على ضبط سجلات الغياب وتنفيذ خطة تقييمات مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارتي كرداسة وبولاق الدكرور، بهدف تقييم الأداء المدرسي، وضبط آليات الحضور، والتأكد من تفعيل القواعد المنظمة للعملية التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وقالت المديرية في بيان لها، إن جولة وكيل الوزارة بمدارس إدارة كرداسة التعليمية، اتخذت طابعًا رقابيًا دقيقًا، حيث تم مراجعة سجلات الحضور، والوقوف على مدى التزام الإدارات المدرسية بتفعيل آليات التقييم الدوري، إلى جانب متابعة البيئة التعليمية داخل الفصول.

وأشارت إلى أن الجولة شملت مدارس (الراية للتعليم الأساسي، وبنة الدرويش الإعدادية بنات، والسلام الابتدائية، ووحدة كرداسة الابتدائية)، وذلك بحضور محمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

ونبه وكيل الوزارة على مديري المدارس خلال جولته بضرورة ضبط سجلات الغياب، وتوثيق حضور الطلاب بانتظام، وفق القواعد المنظمة للعملية التعليمية.

ووجه بتنفيذ خطة تقييمات مستمرة، بما يضمن قياس مستوى التحصيل الدراسي بدقة، والعمل على معالجة أوجه القصور، وإلزام الإدارات المدرسية بإطلاق حملات توعوية تستهدف أولياء الأمور، عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للمدارس، لتعزيز وعيهم بأهمية حضور الطلاب، خاصة في فترات الامتحانات والتقييمات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على معدلات كثافة الفصول، ورفض أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمية، مع التركيز على توفير بيئة مدرسية نظيفة وجاذبة للطلاب.

وكلف مدير عام الإدارة بعقد اجتماع طارئ مع مديري المدارس، لوضع آليات تحفيزية للطلاب، تضمن تعزيز ثقافة الانضباط والحضور الفعّال داخل الفصول الدراسية.

وشهدت جولة وكيل الوزارة، بمدارس إدارة بولاق الدكرور التعليمية، الاطلاع على مدى التزامها بالمعايير التربوية، مع التركيز على تفعيل الأنشطة التقييمية، والوقوف على مدى جاهزية البيئة التعليمية.

وخلال زيارته لمدرسة أحمد شوقي الابتدائية، وجه بضرورة الاستمرار في تحسين بيئة المدرسة، وتفعيل سجل 26 للقرائية، بما يضمن تعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، والالتزام بإجراء التقييمات الصفية الدورية، لضمان متابعة أداء الطلاب، ومعالجة أي فجوات معرفية قد تظهر أثناء الدراسة.

وحث المعلمين على انتهاج أساليب تحفيزية داخل الفصول، تُشجّع الطلاب على المشاركة بفاعلية، وتُرسّخ لديهم ثقافة المواظبة.

وأشاد وكيل الوزارة، بمستوى الأداء في مدرسة طه حسين الابتدائية، موجهًا الشكر لمدير المدرسة، تقديرًا لجهوده في تحقيق التميز الإداري والتعليمي، وحثه على مواصلة العمل بنفس النهج.

وطالب وكيل الوزارة، أولياء الأمور، بمتابعة الطلاب، والتأكد من التزامهم بالحضور، مشيرًا إلى أن التهاون في الالتزام باليوم الدراسي يحدث فجوة في التحصيل، يصعب تعويضها لاحقًا.

ووجه أعضاء هيئة التدريس والإدارات المدرسية، بضبط الحضور، وتفعيل استراتيجيات التعلم التفاعلي، مؤكدًا أن الإدارة الفاعلة هي التي تحسن توجيه المسار التعليمي، وتضمن بيئة مدرسية محفزة.