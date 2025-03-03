شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يقرر تشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين والان مع تفاصيل الخبر

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قراراً وزارياً بتشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين برئاسة الدكتور محمد عبد القادر أبو هميلة، وبعضوية كل من الدكتور عادل مبروك، واللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والمهندس السيد خليفة، و الدكتور عادل عبدالعظيم، والمهندس مجدى عبدالله نائباً لرئيس المجلس، والدكتور هانى عزو مديراً تنفيذياً ومشرفاً عاماً.

كما ضم القرار لعضوية مجلس مستشفى الزراعيين كلاً من المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، وممثلٍ عن البنك الزراعى المصرى يرشحه رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ممثلين عن كلٍ من وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى يرشحهما الوزيران المختصان، بالإضافة إلى مدير عام الشئون المالية والتنمية الإدارية بديوان عام وزارة الزراعة، على أن يستعين المجلس بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة.

