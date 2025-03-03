شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن حاجتها لتشغيل 17 مهندسًا بنظام السركس اليومى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ديوان عام محافظة الجيزة، حاجته لتشغيل عدد 17 مهندس بنظام السركي اليومى (أجر نظير عمل) بتخصصات مختلفة لشغل الوظائف الهندسية الآتية (مهندس مدني، مهندس عمارة، مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا)، وذلك وفقًا للشروط التالية:

ـ أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة (مؤهل عالي هندسي في تخصص من التخصصات الواردة).

- أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل.

ـ أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة.

ـ أن يكون لديه خبرة سابقة في حدود 5 سنوات على الأكثر.

ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بالنسبة للذكور مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومى (أجر مقابل عمل) ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه.

الواجبات والمسئوليات:

(مهندس مدني)

ـ إعداد الرسومات الانشائية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة أمنه.

ـ إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات ووضع مخططات تلبي حاجة العمل.

ـ إعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها.

ـ تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح.

ـ القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقًا للتخصص.

ـ وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

(مهندس عمارة)

ـ إعداد الرسومات المعمارية وتنفيذ المشروعات البنانية بطريقة آمنة.

ـ إعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها.

ـ الحرص على تقديم الحلول المناسبة فيما يخص المجال البنائي والإنشائي والمعماري.

ـ تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح.

ـ القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وخاصة برامج الاوتو كاد والـ 3 دي.

ـ وما يسند إليه من أمال تتوافق مع طبيعة عمله.

(مهندس كهرباء)

ـ إجادة الاعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط.

ـ القدرة على تصميم شبكات الإنارة العامة.

ـ تصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت.

ـ إجادة العمل على الحاسب الآلي.

(مهندس ميكانيكا)

ـ خبرة في مجال صيانة السيارات.

ـ يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

ـ خبرة في مجال صيانة المعدات الثقيلة (اللودر - البلدوزرات - الجليدر).

ـ يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

المستندات المطلوبة:

صور من (المؤهل الدراسي - شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنية النقابة - شهادة الميلاد - بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية - الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور - صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث - صور من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت)، ويلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها، على أن تقدم الطلبات شخصيًا باليد باسم السيد / مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوب بصورة شخصية حديثة 4 / 6.

وأشارت المحافظة إلى أن التقديم يبدأ في الفترة من 1 / 3 / 2025 وحتى 31 / 3 / 2025، مؤكدة أنه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.