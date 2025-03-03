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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف مواعيد تناول أدوية الحموضة والجهاز الهضمى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 03 مارس 2025 11:19 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن موعد تناول أدوية المعدة والحموضة والجهاز الهضمي فى رمضان، وقالت: يمكن الحصول على الجرعة الخاصة بعلاج الحموضة والجهاز الهضمى قبل السحور بنصف ساعة أو بعد الإفطار على تمرة وماء ثم تناول الوجبة بعد نصف ساعة.
ووجهت وزارة الصحة بضرورة الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في رمضان، وذلك لتجنب المشاكل الصحية مثل زي الحموضة، الانتفاخ، والإمساك.أولًا: عند الإفطار
- ابدأ بالماء والتمر
- تجنب الأكل بسرعة
- ابدأ بشوربة دافئة
- قلل من المقليات والتوابل
- اشرب مياه كتير:
- امشي شوية بعد الأكل
- تجنب المشروبات الغازية
اختار أطعمة غنية بالألياف
- قلل من الأملاح والمخللات
- اشرب اللبن أو الزبادي
مواعيد تناول أدوية الحموضة
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