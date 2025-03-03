شكرا لقرائتكم خبر عن "وكلاء وزارة ومديرون" وظائف بوزارة العمل ومديرياتها.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة العمل، فتح باب التقديم على 46 وظيفة قيادية داخل الوزارة ومديرياتها، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حتى 27 مارس الجارى.

وأوضح الإعلان أن الوظائف القيادية الشاغرة، هى:

1- وكيل دائم بوزارة العمل.

2- مدير مديرية العمل بالقاهرة.

3- وكيل مديرية العمل القاهرة.

4- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

5- رئيس الإدارة المركزية لمعلومات سوق العمل والتشغيل.

6- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية.

7- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

8- رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.

9- رئيس الإدارة المركزية للادارة الاستراتيجية.

10- رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة.

11- مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية.

12- مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشات.

13- مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفذية.

14- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى.

15- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون المديريات.

16- مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسى والشؤن البرلمانية.

17- مدير عام الإدارة العامة للاحصاء والتقارير والنشر الالكترونى.

18- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

19- مدير مديرية العمل فى محافظات: الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، المنيا، كفر الشيخ، سوهاج، الشرقية، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية.

20- وكيل مديرية العمل، فى محافظات: أسيوط، الجيزة، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة.

21- مدير مديرية العمل، فى محافظات: البحر الاحمر، اسوان، الاسماعيلية ؛بورسعيد، دمياط، الفيوم، بنى سويف، مطروح، السويس، شمال سيناء.

وأوضحت وزارة العمل، أن الاختبارات سوف تكون علي قدر من الشفافية والمصداقية لإتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات، لافته إلى أن التقديم على تلك الوظائف بدأ من الثلاثاء الموافق 25-2-2025، ومستمر لمدة شهر، أى فى 2025/03/27 على أن يتم تسليم الطلبات والمستندات مستوفاة، باليد شخصيا، إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة العمل الكائن بـ بالعاصمة الإدارية – حى الوزارات، يومياً من الساعة العاشرة صباحاً،و حتى الساعة الواحدة ظهر اً ،ولن تقبل الطلبات التي تصل، قبل النشر، أو بالبريد ،أو بعد الميعاد المحدد.

وللاطلاع على تفاصيل وشروط ومستندات التقديم، يمكن ذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=uvKnYBjEIajQGgSnarbR9g==