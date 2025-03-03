شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى إحدى الدول الخليجية براتب 49 ألف جنيه مصرى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ آية دعبسالإثنين، 03 مارس 2025 11:03 ص
تستقبل وزارة العمل، طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل في مجال التدريس، للعمل بإحدى الدول الخليجية،برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصري شهريا، وذلك بداية من اليوم الأحد 2 مارس وحتى 5 مارس 2025.وتستقبل الوزارة، رسائل المتقدمين علما بأن التخصصات المطلوبة، هى:
- اللغة العربية.
- الإنجليزية.
- الرياضيات.
- العلوم الإدارية.
- التربية الإسلامية.
- التاريخ.
- الكيمياء.
- الفيزياء.
- الأحياء.
- الحاسوب.
- الاجتماعيات.
- الجيولوجيا.
وأشارت إلى أنه يشترط أن سن المتقدمين لا بد أن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة، والمؤهل العلمي، بكالوريوس، أو ما يعادله، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: [email protected] .
· مميزات تلك الوظائف:
- تعاقد أعلى.
- ضمان صحى.
- فترة اختبار ثلاثة أشهر.
- الإجازات وفقا لقانون العمل.
- مدة العقد محددة "سنة" قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
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