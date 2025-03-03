شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى إحدى الدول الخليجية براتب 49 ألف جنيه مصرى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل وزارة العمل، طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل في مجال التدريس، للعمل بإحدى الدول الخليجية،برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصري شهريا، وذلك بداية من اليوم الأحد 2 مارس وحتى 5 مارس 2025.

وتستقبل الوزارة، رسائل المتقدمين علما بأن التخصصات المطلوبة، هى:

- اللغة العربية.

- الإنجليزية.

- الرياضيات.

- العلوم الإدارية.

- التربية الإسلامية.

- التاريخ.

- الكيمياء.

- الفيزياء.

- الأحياء.

- الحاسوب.

- الاجتماعيات.

- الجيولوجيا.

وأشارت إلى أنه يشترط أن سن المتقدمين لا بد أن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة، والمؤهل العلمي، بكالوريوس، أو ما يعادله، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: [email protected] .

· مميزات تلك الوظائف:

- تعاقد أعلى.

- ضمان صحى.

- فترة اختبار ثلاثة أشهر.

- الإجازات وفقا لقانون العمل.

- مدة العقد محددة "سنة" قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.