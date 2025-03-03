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موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 03 مارس 2025 10:55 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان الظهر، اليوم الإثنين 3-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع ثالث أيام رمضان .

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الظهر 12:07 ص

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        

موعد صلاة الظهر 12:13

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الظهر 12:03 م  
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الظهر 11:55

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الظهر 12:01 ص


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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