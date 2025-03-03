شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة "عيش وملح" للتحالف الوطنى لتوزيع 8000 وجبة إفطار والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلقت مؤسسة "صناع الحياة" حملة "عيش وملح" بهدف توزيع وجبات إفطار على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، تمكنت الحملة من توزيع 8000 وجبة إفطار حتى الآن، مع إيصال رسالة محبة وأمل لكل أسرة وصلتها الوجبة.

وأكد القائمون على الحملة أن الرحلة ما زالت في بدايتها، وأن الهدف الطموح هو الوصول إلى مليون وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل، الطريق لتحقيق هذا الهدف الكبير يعتمد على تضافر الجهود.



وجبات التحالف



وجبات التحالف