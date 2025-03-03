أخبار مصر

انطلاق حملة "عيش وملح" للتحالف الوطنى لتوزيع 8000 وجبة إفطار

0 نشر
0 تبليغ

  • انطلاق حملة "عيش وملح" للتحالف الوطنى لتوزيع 8000 وجبة إفطار 1/4
  • انطلاق حملة "عيش وملح" للتحالف الوطنى لتوزيع 8000 وجبة إفطار 2/4
  • انطلاق حملة "عيش وملح" للتحالف الوطنى لتوزيع 8000 وجبة إفطار 3/4
  • انطلاق حملة "عيش وملح" للتحالف الوطنى لتوزيع 8000 وجبة إفطار 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة "عيش وملح" للتحالف الوطنى لتوزيع 8000 وجبة إفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 03 مارس 2025 10:41 ص

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلقت مؤسسة "صناع الحياة" حملة "عيش وملح" بهدف توزيع وجبات إفطار على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، تمكنت الحملة من توزيع 8000 وجبة إفطار حتى الآن، مع إيصال رسالة محبة وأمل لكل أسرة وصلتها الوجبة.

وأكد القائمون على الحملة أن الرحلة ما زالت في بدايتها، وأن الهدف الطموح هو الوصول إلى مليون وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل، الطريق لتحقيق هذا الهدف الكبير يعتمد على تضافر الجهود.

وجبات التحالف (1)
وجبات التحالف 

 

وجبات التحالف (2)
وجبات التحالف

 

وجبات التحالف (3)
وجبات التحالف 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements