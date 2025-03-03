شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 36077 طن بضائع ورصيد القمح يسجل 191 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30150 طنا تشمل : 10200 طن يوريا و 2400 طن صويا و 1300 طن فول صويا و 9555 طن كلينكر و 6695 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36077 طنا تشمل : 6385 طن ذرة و 10005 طن قمح و 3640 طن ابلاكاش و 1431 طن خشب زان و 4706 طن حديد و 1350 طن خردة و 6760 طن فول صويا و 1800 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1282 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3033 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118163 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 73112 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4511 حركة .

