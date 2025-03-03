شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 36077 طن بضائع ورصيد القمح يسجل 191 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ سيد الخلفاوىالإثنين، 03 مارس 2025 10:40 ص
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30150 طنا تشمل : 10200 طن يوريا و 2400 طن صويا و 1300 طن فول صويا و 9555 طن كلينكر و 6695 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36077 طنا تشمل : 6385 طن ذرة و 10005 طن قمح و 3640 طن ابلاكاش و 1431 طن خشب زان و 4706 طن حديد و 1350 طن خردة و 6760 طن فول صويا و 1800 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1282 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3033 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118163 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 73112 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4511 حركة .
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