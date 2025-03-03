شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الواجبات الزراعية الواجب اتباعها خلال الأسبوع الحالى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ إلى دافئ جداً نهاراً مع استمرار البرودة ليلاً، مع توقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة خاصة يوم الخميس القادم وتشكل شبورة متقطعة فى بعض الأيام.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الواجبات الزراعية التى يجب تنفيذها خلال هذا الأسبوع:

1- لا يوجد وقت مناسب لـ رى القمح اليوم الاتنين ما عدا شمال ووسط الدلتا .

2- تكثيف عمليات الرش المؤجلة "مبيدات ومغذيات على كل المحاصيل " .

3- تقريب فترات الري بالتنقيط لكل المحاصيل وضروري نحط فولفيك ونترات ماغنسيوم وفسفوريك "اضافات هامة " لاشجار الفاكهة وخضر الانفاق والفراولة وكل الخضر حديثة الشتل والزراعة .

4- البدء فى زراعة العروة الجديدة "الصيفية المبكرة" يجب "شتل الخضر والفاكهة وتطعيم الفاكهة وزراعة اللب وغيرها".

5- ضرورة وحتمية الرش بالكالسيوم بورون لكل أشجار الفاكهة اللى داخلة على تزهير وتلقيح واخصاب خاصة مانجو – نخيل – برقوق – مشمش – زيتون - برتقال وحماية تخريج العنب المبكر بالرش بالكبريت الميكروني ومركبات الطاقة .

6- تكثيف عمليات الترميم للمحاصيل والأشجار اللى اتأثرت بالصقيع او البرودة الشديدة .

