طب القاهرة ومستشفيات قصر العينى يحصدان جائزة التميز من منظمة ELSO

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أعلنت كلية الطب بجامعة القاهرة، أنه في خطوة جديدة تضاف إلى سجل جامعة القاهرة الحافل بالإنجازات، حصلت الجامعة ومستشفيات قصر العيني على جائزة التميز في التعليم والتدريب على تقنية الإيكمو من قبل منظمة دعم الحياة خارج الجسم (ELSO)، وذلك خلال المؤتمر السنوي الحادي عشر لفرع جنوب غرب آسيا وأفريقيا (SWAAC ELSO)، الذي عُقد في أبوظبي في الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2025. جاء هذا التقدير اعترافًا بالدور الريادي الذي تلعبه الجامعة ومستشفيات قصر العيني في تدريب الفرق الطبية على تقنية الإيكمو (ECLS) على مستوى العالم، مما يعكس مكانة جامعة القاهرة كمنارة للتعليم الطبي والبحث العلمي في هذا المجال الحيوي.



طب القاهرة ومستشفيات قصر العيني يحصدان جائزة التميز في التعليم والتدريب

وأوضح بيان صادر عن الكلية ، تُعد منظمة ELSO هيئة عالمية تهدف إلى دعم البحث والتعليم في مجال دعم الحياة خارج الجسم، وتوفير أفضل سبل الرعاية للمرضى الذين يحتاجون لهذه التقنية المتطورة. ويعمل أعضاؤها على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف التخصصات الطبية بهدف رفع جودة الرعاية الصحية على مستوى عالمي. وقد اشتمل المؤتمر على جلسات علمية وورش عمل تناولت التطورات في تقنية الإيكمو من منظور تخصصات متعددة مثل التخدير، جراحة القلب، طب الأطفال، أمراض الأوعية الدموية، العلاج الطبيعي، التغذية السريرية، والأمراض المعدية.



جائزة التميز في التعليم والتدريب على تقنية الإيكمو من منظمة ELSO

وأكد البيان، أنه تم منح جامعة القاهرة جائزة التميز في التعليم والتدريب على تقنية الإيكمو تقديرًا لدورها الفعال في نشر وتطوير هذه التقنية من خلال برامجها التدريبية المتميزة، إلى جانب المشاركة الفعالة لخبرائها في المؤتمرات العلمية الدولية. كما حصل الدكتور أكرم عبد الباري، أستاذ الحالات الحرجة و مدير وحدة الإيكمو بمستشفى قصر العيني، على الجائزة نفسها تقديرًا لإسهاماته العلمية والبحثية البارزة في هذا المجال، فضلاً عن دوره القيادي في تعزيز التعليم الطبي وتدريب الفرق الطبية في المنطقة. يُذكر أن الدكتور أكرم شغل منصب رئيس فرع جنوب غرب آسيا وأفريقيا لمنظمة ELSO في الفترة من 2020 إلى 2022، وكان له تأثير كبير في تطوير استراتيجيات التدريب وتحسين جودة الرعاية الصحية في العديد من المستشفيات الإقليمية.

وفي حديثه عن هذا الإنجاز، قال الدكتور أكرم عبد الباري: "إنه لشرف عظيم أن نحصل على جائزة التميز في التعليم والتدريب على تقنية الإيكمو من منظمة ELSO. هذا التقدير ليس لي فقط، بل هو تكريم لجميع الزملاء في وحدة الإيكمو بمستشفى قصر العيني، الذين كانوا جزءًا أساسيًا في تطوير هذا المجال محليًا ودوليًا. كما لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى جامعة القاهرة التي قدمت دعمًا غير محدود لهذه البرامج التدريبية، مما ساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية في منطقتنا. ومن خلال هذه الوحدة، استطاع الأطباء في مستشفيات قصر العيني، بتوجيه واعٍ من عميد الكلية الدكتور حسام صلاح، تقديم نموذج رائد للطب الحديث الذي ينقذ الأرواح ويعزز الابتكار في مجال العناية المركزة."

وأضاف الدكتور أكرم: "أؤمن تمامًا بأن دورنا لا يقتصر فقط على تنفيذ تقنيات طبية متطورة، بل يتعدى ذلك إلى التأثير في الأجيال القادمة من الأطباء، عبر تدريبهم على أفضل المعايير العالمية في الرعاية الصحية. وكل ما نقدمه في هذا المجال هو نتيجة جهود جماعية ومستمرة من كل عضو في الفريق الطبي، وأنا ممتن للغاية لهذه الفرصة التي أتاحتها لي منظمة ELSO للمساهمة في هذا التغيير."

يمثل الدكتور أكرم عبد الباري مستشفى قصر العيني بصفته رئيسًا لوحدة الإيكمو، حيث كانت مساهماته في هذا المجال محط تقدير عالمي، مما يعكس سمعة المستشفى ودوره البارز في تحسين وتطوير الرعاية الصحية باستخدام هذه التقنية المتقدمة.

من جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، على أهمية هذه الجائزة، مشيرًا إلى أنها تعكس جهود التعاون المستمر بين الأقسام الطبية في الجامعة، مما يعزز مكانة مستشفى قصر العيني كأحد المراكز الطبية الرائدة في المنطقة في مجال الإيكمو.

وأضاف: "نعتز بما حققته وحدة الإيكمو من نجاحات، وأشكر جميع الأطباء والفريق الطبي الذين ساهموا في هذا الإنجاز، وأخص بالشكر والتقدير الأستاذ الدكتور أكرم عبد الباري. كما أتوجه بالشكر للأستاذة الدكتورة عالية عبد الفتاح، أستاذ الحالات الحرجة، على دورها البارز في إدخال تقنية الإيكمو وإنشاء الوحدة منذ عام 2013 وحتى الآن، والتي تم تكريمها أيضًا في المؤتمر. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التطور والتقدم في هذا المجال الحيوي."

وأوضح الدكتور حسام صلاح أن هذا التقدير يعكس دور مصر الريادي في مجال الطب وتقديم الرعاية الصحية المتقدمة، مشيدًا بجهود الأطباء المصريين الذين أثبتوا جدارتهم على المستوى الدولي.

وتُواصل جامعة القاهرة، تحت قيادة رئيسها الدكتور محمد سامي عبد الصادق، تقديم الدعم الكامل لمختلف التخصصات الطبية، مع التركيز على تطوير التقنيات الحديثة في المجال الصحي.

وتُعد مستشفى قصر العيني، بقيادة الدكتور حسام صلاح، من أبرز المراكز الطبية التي تقدم خدمات دعم الحياة خارج الجسم على مستوى المنطقة. وتشكل هذه الجائزة تتويجًا للجهود المبذولة من الجامعة والمستشفى في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.

وفي ختام المؤتمر، أعرب الحضور عن فخرهم بما تحقق من إنجازات علمية وأكاديمية، وأكدوا على أهمية المؤتمر القادم لمنظمة ELSO، الذي سيُعقد في مصر عام 2027 للمرة الثانية، حيث يُتوقع أن يكون فرصة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتعليم الطبي المتقدم.