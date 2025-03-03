شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد أجزاء المنهج بامتحان شهر مارس لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الاختبار الأول لشهر مارس الجارى لـ صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام سوف يشمل ما تم دراسته من الأسبوع الأول من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني وحتى بداية الأسبوع الخامس فقط، مضيفة أنه يتم عقد امتحان شهر مارس فى المدارس خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس الجارى، بأسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية لهذه الفترة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه وفقا لتوزيع درجات الطلاب فإن هناك 40 درجة للتقييم الشهري ضمن درجات أعمال السنة لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، بواقع 5 درجات لكراسة الواجب و5 درجات لكراسة النشاط، و5 درجات للتقييم الأسبوعي، و10 درجات للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة والسلوك، بالإضافة إلى 10 درجات لاختبارات الشهر حيث سيتم عقد اختبار في مارس المقبل وامتحان أخر في أبريل، بينما يتم محاسبة الطالب على امتحان الفصل الدراسي، من 60 درجة ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لـ التقييمات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي 2025، فإن تقييمات الشهر، توزع درجاتها بواقع 10 درجات لكراسة الواجب