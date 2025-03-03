شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزارة الزراعة: جهود إرشادية مكثفة لتعزيز التنمية الزراعية بمحافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

قامت الإدارة المركزية لـ الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل بالتعاون مع المعاهد البحثية والمعامل المختلفة بـ مركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة ببورسعيد، بتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بتكثيف الجهود الإرشادية وتنمية القطاع الزراعي بمحافظة بورسعيد، وتنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

وبالنسبة للجهود الإرشادية في محصول القمح في إطار الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي، تم تنفيذ 12 حقلًا إرشاديًا بمساحة 12 فدانًا، تم توفير التقاوي مجانًا للمزارعين كخدمة إرشادية.

كما تم تنظيم 3 ندوات إرشادية و9 أيام حقل لتوعية المزارعين بأحدث الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

وبالنسبة لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية فقد تم تنفيذ 19 تجميعة إرشادية بمساحة تقدر بـ 182 فدانًا، حيث تم تسوية الأراضي بالليزر مجانًا، بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية التي تساهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.

وبلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح في المحافظة 9536 فدانًا، ما يعكس نجاح الجهود الإرشادية في دعم زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

كما تم تنفيذ 2 يوم حقل إرشادي لمحصول الشعير، لتعريف المزارعين بأفضل طرق زراعته ورعايته.

وبالنسبة لمحصول بنجر السكر، تم تنفيذ 6 أيام حقل بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية، لتقديم الإرشادات اللازمة حول تحسين إنتاجية المحصول ومكافحة الآفات.

وبالنسبة لمشروع تطوير الري الحقلي في إطار الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الري، تم تنفيذ 16 ندوة إرشادية حول تطهير المساقي والمراوي، وذلك لتوعية المزارعين بأهمية تطوير نظم الري وتعزيز استخدام الموارد المائية بشكل مستدام.

وتم تنفيذ يوم حقل إرشادي حول الميكنة الزراعية ودورها في زيادة الإنتاجية وتقليل الجهد والتكاليف، وتنظيم ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، لتعزيز الوعي الصحي بين المزارعين ومربي الماشية.

كما تم تنظيم ندوتين إرشاديتين حول مكافحة الحشائش، لتوعية المزارعين بأفضل الطرق للحد من انتشار الحشائش الضارة وتأثيرها على المحاصيل.

ويأتي التأثير الإيجابي لهذه الجهود على المزارعين حيث ساهمت هذه البرامج في:

1- زيادة وعي المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية وتحسين جودة المحاصيل.

2- تخفيف الأعباء المالية من خلال توفير التقاوي المعتمده وتقديم الخدمات الإرشادية مجانًا، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وزيادة دخل المزارعين.

3- ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة الري من خلال تطبيق تقنيات حديثة مثل تسوية الأراضي بالليزر.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، من خلال نشر استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتوسيع نطاق الحملات الإرشادية للوصول إلى أكبر عدد من المزارعين، كما يتم التنسيق المستمر بين الوزارة والجهات البحثية لضمان استمرارية الدعم الفني والإرشادي في مختلف القطاعات الزراعية بالمحافظة.

وتعكس هذه الجهود التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التنمية الزراعية بمحافظة بورسعيد، عبر تكثيف الأنشطة الإرشادية، ودعم المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، وتحقيق الاستدامة في الإنتاج الزراعي.

