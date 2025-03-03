شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس جامعة شنغهاى الدولية لبحث تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة يين دونغمي رئيس جامعة شنغهاي الدولية والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين.

حضر اللقاء، الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.مني هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلي للجامعات، ود.محسن صالح عميد كلية الآثار، ود.حنان محمد علي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ود.لبني فريد عميد كلية التجارة، ود.خليل فيكتور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.وسام نصر وكيل كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.رحاب صبحى مدير معهد كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، ود.هايدي بيومي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.



رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس جامعة شنغهاي الدولية

وصرح الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة، بأنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة شنغهاي الدولية من خلال تأسيس المركز المصري الصيني للتواصل الثقافي والانساني، واستحداث برامج دراسية درجات علمية مشتركة أو مزدوجة بين الجامعتين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في تخصصات (اللغات، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، والآثار، والإعلام)، فضلًا عن توسيع نطاق التعاون في إطار رابطة الجامعات الصينية العربية 10+10، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتقديم المنح الدراسية من جانب جامعة شنغهاي الدولية.

وأكد رئيس الجامعة عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تربط بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين البلدين، مما يساهم في نقل المعرفة، ودعم الابتكار، وإعداد كوادر أكاديمية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

ومن جانبها، عبرت الدكتورة يين دونغمي رئيس جامعة شنغهاي الدولية، عن سعادتها لتواجدها داخل جامعة القاهرة العريقة، مشيرًة إلى أن عدد الطلاب داخل جامعة شنغهاي الدولية يبلغ 10 آلاف طالب، وأن الجامعة لا تقبل سوي أفضل 1% من صفوة الطلاب بالصين، مؤكدًة حرص الجامعة على الإنفتاح على العالم وبصفة خاصة مع الجامعات العربية، متطلعة إلى تعزيز سبل التعاون المشترك مع جامعة القاهرة لتبادل التجارب والخبرات الأكاديمية.

ووجهت د.يين دونغمي، الدعوة للدكتور محمد سامي عبد الصادق لزيارة جامعة شنغهاي الدولية للإطلاع على الحركة التعليمية والبحثية بداخلها، إلى جانب تقديمها مقترحًا لإستضافة جامعة القاهرة الاجتماع السنوي لرابطة الجامعات الصينية العربية 10+10.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية، والتقاط الصور، وأعقبها قيام وفد جامعة شنغهاي الدولية بزيارة إلى كلية الآثار بالجامعة للإطلاع على المقتنيات الأثرية داخل متحف الكلية.