شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الإثنين 3-3-2025.. ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس مائل للحرارة نهارا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 3-3-2025 ، تزامنا مع الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 3-3-2025 ، كما يلى :

استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء.

طقس مائل للحرارة نهارا على كل الأنحاء.

الطقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أجواء شديدة البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية .

الشبورة تظهر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.