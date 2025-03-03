شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: سقوط أمطار فى نهاية الأسبوع الأول من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ إلى دافئ جداً نهاراً مع استمرار البرودة ليلاً، مع توقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة خاصة يوم الخميس القادم وتشكل شبورة متقطعة فى بعض الأيام.

أضاف فهيم، أن حرارة النهار تكون حول الـ 22-27 فى الوجه البحري وحول 27- 30°م فى الوجه القبلي مع أجواء مشمسة فى معظمها ، و حرارة الليل حول 9-11°م بحري وحول 12-15°م قبلي .

أوضح فهيم، أنه من المتوقع سقوط أمطار نهاية الاسبوع الأول من رمضان" 4-5-6 رمضان "خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري وتصل إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء قد تكون غزيرة على وسط وشمال الدلتا وشمال سيناء والرياح معتدلة فى الأيام الأولى ثم هبات قوية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة على معظم الجمهورية، مع شبورة مائية صباحاً فى بعض الأيام خاصة " الخميس - الجمعة - السبت " على مناطق متفرقة من الوجه البحري .

