شكرا لقرائتكم خبر عن النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2025 عبر هذا الرابط.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث أعلنت الوزارة خلال الفترة من 10 حتى 27 فبراير الماضى عبر موقعها الرسمي وقناة مدرستنا 3 النماذج للطلاب حتى يتعرفوا على شكل الأسئلة بالضغط هنا ..

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة Biology، للثانوية العامة 2025، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق فى يونيو المقبل، موضحة أن الأسئلة تشمل 46 سؤالا منهم 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، على أن تخاطب الأسئلة جميع المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب.