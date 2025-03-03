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88% من القراء يؤيدون تكثيف حملات الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة

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  • 88% من القراء يؤيدون تكثيف حملات الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة 1/2
  • 88% من القراء يؤيدون تكثيف حملات الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة؟، أيد غالبية القراء تكثيف حملات الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة.

وأيد 88% من القراء تكثيف حملات الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة، بينما عارض  12% من القراء موضوع الاستطلاع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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