شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يؤيدون تكثيف حملات الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة؟، أيد غالبية القراء تكثيف حملات الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة.

وأيد 88% من القراء تكثيف حملات الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة، بينما عارض 12% من القراء موضوع الاستطلاع.