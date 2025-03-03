شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مناسبات للصوم في الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تلعب الأعياد والأصوام دورًا محوريًا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ تمثل وسيلة روحية تعكس عمق الإيمان وتجسد حكمة الآباء في وضعها. فتحتل الأصوام مكانة خاصة، فهي ليست مجرد امتناع عن الطعام، بل هي دعوة للصلاة، والتوبة، والتقرب إلى الله. ومن اللافت أن الكنيسة وضعت هذه الأصوام وفق رؤية روحية عميقة.

الأصوام في الكنيسة القبطية:

- صوم الأربعين المقدسة وأسبوع الآلام: الأربعين يومًا التي صامها المسيح.

- صوم يومي الأربعاء والجمعة: يوم الأربعاء تذكارًا للتآمر على المسيح، وصوم يوم الجمعة تذكارًا لصلبه.

- صوم الرسل: وهو أقدم الأصوام إذ صامه الرسل أنفسهم.

- صوم الميلاد المجيد: ومدته 43 يومًا، يبدأ من 16 هاتور (25 نوفمبر)، وينتهي بعيد الميلاد في 29 كيهك (7 يناير).

- صوم نينوى أو صوم يونان: ومدته 3 أيام. ويصام تذكارا لتوبة أهل نينوى، وهو يبدأ قبل الصوم الكبير بأسبوعين.

- صوم السيدة العذراء مريم: ومدته 15 يوم، تنتهي بعيد صعود جسد العذراء في 16 مسرى.

- برمون الميلاد وبرمون الغطاس: والبرمون هو اليوم السابق للعيد.

تختلف الأصوام في طقسها وفي فترة الانقطاع وفي نوع الأطعمة التي تؤكل خلالها، فـ الصوم الكبير لا يؤكل فيه السمك، وكذلك الحال في صومي الأربعاء والجمعة، وأيضًا في صوم يونان ويوما البرمون، أما أيام البصخة المقدسة (أسبوع الآلام) فطقس الكنيسة الأول هو ألا يتناول الصائم سوى الخبز والملح بعد فترة من الانقطاع، وبالنسبة للضعفاء الذي كان يصرح لهم بالطعام، كانت تُمنَع عنهم الأطعمة الحلوة المذاق. أما باقي الأصوام فيصرح فيها بأكل السمك.