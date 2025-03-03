شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تقييمات الطلاب الأسبوعية لجميع الصفوف للترم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقييمات الأسبوعية للفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف من الصف الأول الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام يمكن للطلاب الاطلاع على التقييمات بالدخول على الرابط التالى اضغط هنا

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع منظمة يونيسف البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة للطلاب فى مرحلة التعليم الأساسي حيث يستهدف عدة محافظات فى عدد من المدارس بهدف رفع مستوى القراءة والكتابة للصفوف فى المرحلة الابتدائية.

وأكدت المديريات التعليمية على أنه يتم تدريب 20 ألف معلم على هذا البرنامج ، والذي يتم تنفيذه في شهور مارس وأبريل ومايو كمرحلة أولى ، كما سيتم دعم المعلمين الذين سيقومون بتنفيذ البرنامج ، بالإضافة إلى تنفيذ مراكز دعم لتنمية مهارات القراءة والكتابة من أجل الإرتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب وأن سبيل تحقيق ذلك هو القضاء تماماً على ظاهرة الضعف القرائي لدى الطلاب.

وأضافت ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب مسؤلية تقع على عاتق الجميع، كما أوضحت أن مدرسي المرحلة الإبتدائية هم المسئولين عن وضع حجر الأساس لبناء شخصية الطالب وتطوير قدرته على القراءة والكتابة وأن مديرى المدارس الابتدائية هم القادة المسئولين عن النهوض بمدارسهم، مشيرة إلى أن هذا المشروع يصب في مصلحة الطلبة، موضحة أن القضاء على ظاهرة الضعف القرائي لتلاميذ المرحلة الابتدائية، بمثابة مهمة وطنية .