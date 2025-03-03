شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية للطفل الصائم في رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة هبة عاطف الباحث بـ معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أنه من الذكاء الاستعانة بشهر رمضان لتغيير العادات الغذائية الخاطئة التي يتبعها الطفل ولها آثار سلبية على صحته، مثل تناول الوجبات السريعة كالبيتزا، البيف برجر، الهوت دوج ،قطع الدجاج المقليه ،البطاطس الشيبسي، اللحوم المصنعه ، السناكس ، المقرمشات ،الايس كريم والشعريه المقليه ، حيث تحتوي هذه الأغذية على كميات كبيرة من الدهون المشبعه والمواد الحافظه ومحسنات الطعم والرائحه والألوان الصناعيه بنسب كبيره ،وقد اظهرت الابحاث الحديثه خطورة هذه الأغذية على الصحة العامة للطفل وأنها المتسبب الأساسي في أمراض السمنة والأنيميا والسكر وزيادة السلوك العداواني وفرط الحركه لدى الأطفال.

أضافت أن شهر رمضان هو الفرصة الأنسب لتشجيع الأطفال على تجنب هذه الأغذيه وتناول الأكل الصحي من خلال مشاركة الأسرة في التجمعات العائلية لوجبات الافطار والسحور، ويمكن أن نزيد من حماسهم بعمل الأكلات المنزلية المحببه لديهم ، وتقديمها لهم بشكل جذاب مثل تقطيع الخضروات والفواكه بطريقة ممتعة، والتحدث مع الطفل بشكل بسيط حول ضرر هذه الأطعمة وآثارها على صحته.

وأشارت إلى أن الطفل الصائم في رمضان يحتاج إلي نظام غذائي متكامل وصحي في وجبتي الإفطار والسحور،فلابد ان تحتوي وجبات الأفطار والسحور علي العناصر الغذائيه التي يحتاجها الطفل لبناء جسمه وتقوية عظامه مثل إحتواء وجبة الإفطار على الحليب ومشتقاته، والبروتينات "مثل اللحوم والدواجن" التي تساعد على بناء الأنسجة الجديدة وتعويض ما ينهدم منها، ومهم جدا أن تحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده المتمثله في الفاكهة والخضراوات ، بالإضافة الي النشويات "كالخبز والأرز والمكرونة" والقليل جداً من الدهون الصحية ، واستبدال الحلويات الشرقية بأصناف حلوى خفيفة يدخل فيها الألبان مثل الأرز بلبن والكاسترد والبودنج وتزينيها بالمكسرات لرفع قيمتها الغذائية.

وأكدت أنه يمكن استغلال شهر رمضان بتشجيع الطفل علي تناول الخشاف فالتمر والفواكه المجففة بها نسبه عالية من المعادن والفيتامينات الهامه التي تعوض النقص في سكريات الجسم ،وتُحد من الاصابه بفقر الدم وترفع المناعة.

وتنصح عاطف بتأخير وجبة السحور قدر الإمكان، حيث أنها تمنح الطفل الطاقة اللازمة وتساعده على تحمل الصيام، ويفضل زيادة الالياف في وجبة السحور لأنها تأخد اكبر في الهضم فتزيد من الاحساس بالشبع لوقت طويل مثل الخضروات والفاكهه والبقوليات ، عنصر البوتاسيوم لأنه يقلل من الاحساس بالعطش مثل اللبن والموز والتين والتفاح ، عنصر الكالسيوم مثل الخضر الورقيه ، و منتجات الالبان وبشكل خاص الزبادي بشكل يومي في وجبة السحور وذالك لتجنب حدوث الامساك .

وشددت على زيادة شرب السوائل خلال الفتره من الافطار للسحور لتعويض السوائل التي فقدها الجسم خلال فترة الصيام والافضل إستبدال العصائر المصنعه والمشروبات الغازيه بعصائر طبيعيه مع تجنب شرب العصائر التي تحتوي علي نسبة مرتفعه من السكر في وجبة السحور لتجنب الاحساس بالعطش ، وكذالك تجنب اكل المخللات والاطعمه التي تحتوي علي نسبه مرتفعه من الملح والتوابل لانها تزيد من الاحساس بالعطش.

