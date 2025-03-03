شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع أكثر من 175 حريقا فى كارولينا الجنوبية وإخلاء آلاف السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُكافح فرق الإطفاء الأمريكية فى ولاية كارولينا الجنوبية، لاحتواء أكثر من 175 حريقًا، انتشرت فى جميع أنحاء الولاية، وامتد إلى أكثر من 400 فدان، الأمر الذى أدى إلى عمليات إخلاء واسعة للسكان، مع اتساع رقعة الحرائق لتشمل ولايات أخرى.

ويشهد موسم حرائق الغابات ذروته فى ولاية كارولينا الجنوبية عادة فى أواخر الشتاء وأوائل الربيع، حيث غالبًا ما يكون شهر مارس هو الأكثر نشاطًا للحرائق وأوائل إبريل، ويرجع ذلك فى الغالب بنسبة 45% إلى حرق الحطام، يليه بنسبة 30% حرق الغابات.

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وأعلن حاكم ولاية كارولينا الجنوبية، هنرى ماكماستر، حالة الطوارئ لدعم جهود الاستجابة لحرائق الغابات، كما نفذت لجنة الغابات فى الولاية حظرًا على حرق الغابات على مستوى الولاية، وبحسب مجلة نيوزويك توسعت عمليات الإخلاء بين عشية وضحاها.

وأكد رئيس مكافحة الحرائق فى الولاية أن عمليات الاستجابة للحرائق مستمرة لاحتواء أكثر من 175 حريقًا فى الغابات، والذى أثر على 4200 فدان حتى الآن، وذلك بسبب الظروف الجافة التى تهدد بانتشارها فى أماكن أخرى.

وبسبب ذلك قرر حاكم الولاية حظر حرق الغابات على مستوى المنطقة حتى إشعار آخر، مُحذرًا السكان من انتهاك الحظر بالملاحقة الجنائية، وذلك خوفًا على حياة رجال فرق الإطفاء، الذين يعملون على طول الساحل الشرقى لاحتواء حرائق الغابات.

وتمتد ظروف الجفاف فى الولايات المتحدة الأمريكية الآن، وفقًا لتقرير رصد الجفاف، من فلوريدا وجورجيا إلى وسط المحيط الأطلسى وشمال شرق البلاد، مع تعرض أجزاء من نيوجيرسى لظروف جفاف شديدة؛ مما يهدد المناظر الطبيعية.

وحذّر مركز فوكس للتنبؤات الجوية من أن مزيج انخفاض الرطوبة التى تراوحت بين 15% و30% والرياح العاصفة التى بلغت سرعتها 40 ميلًا فى الساعة والنباتات الجافة، يزيد من خطر انتشار الحرائق بشكل خارج عن السيطرة.

وساعد الحرس الوطنى الأمريكى فى إخماد الحرائق، حيث أعلن أن جنوده من كتائب الطيران للدعم العام 111، وقيادة قوات الطيران 59، والحرس الوطنى لجيش كارولينا الجنوبية، استخدموا طائرات بلاك هوك للمساعدة قوات الإطفاء على الأرض بإسقاط مئات الجالونات من المياه.

ومن المُتوقع أن تهدأ الرياح بحلول الاثنين؛ مما يوفر راحة مؤقتة قبل أن تشق عاصفة هوائية أخرى طريقها إلى المنطقة خلال منتصف الأسبوع؛ لتجلب معها الأمطار التى تشتد الحاجة إليها تلك المنطقة التى عانت من نقص الأمطار لعدة أشهر.