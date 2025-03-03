شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. مقتل 4 وإصابة 6 آخرين فى هجوم مسلح على مصلين فى ريف حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل 4 وإصابة 6 آخرين فى هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مصلين فى ريف حماة.

وأكدت أن الهجوم على مصلين جاء بعد صلاة التراويح فى بلدة حيالين بريف حماة، وأضافت أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار على المصلين.

استقدمت القوات الأمنية عناصر وتعزيزات إلى المنطقة التى شهدت الحادث من أجل ملاحقة المهاجمين.

وذكرت صفحات ومواقع إعلامية محلية، أن المسلحين فتحوا النار على المصلين أثناء دخولهم المسجد لأداء صلاة التراويح، مساء أمس الأحد.